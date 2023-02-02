ГБР пришло с обысками в Одесскую ОВА, – нардеп

В четверг, 2 февраля, сотрудники Государственного бюро расследований пришли с обысками в Одесскую областную военную администрацию. Охрана ОВА пыталась не пустить правоохранителей.

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Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. С чем связаны обыски, пока неизвестно.

Напомним, накануне сотрудники СБУ вместе с коллегами по силовому блоку провели ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом. Речь идет о лицах, которые вредят безопасности страны в разных областях.

Так, в рамках открытых производств в разных регионах Украины были проведены десятки обысков, фигурантам вручили подозрения.

В частности, 1 февраля правоохранители провели обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова. По его словам, они касались дела о закупке вертолетов Airbus H-225, один из которых разбился в Броварах.

Также СБУ пришла с обысками к народному депутату от запрещенной ОПЗЖ, застройщику Вадиму Столару и руководительнице налоговой службы Киева Оксане Датий. У последней во время обысков обнаружили запасы валюты, дорогие часы и шикарные авто. Оперативники установили, что образ жизни чиновницы "не соответствует уровню ее официальных доходов".

Со своей стороны, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые изменения среди чиновников, назвав день 1 февраля плодотворным. Отдельно он отметил увольнение начальства Государственной таможенной службы. К некоторым лицам, по его словам, уже применены дисциплинарные производства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Киеве разоблачили топ-чиновников Департамента миграционной полиции, которые "крышевали" проституцию в столице и других регионах Украины. Правоохранители провели более 30 обысков, более 20 человек сообщено о подозрении;

– руководство Житомирской таможни разоблачили в причастности к крупной коррупционной схеме, связанной с незаконным ввозом автомобилей скорой помощи в Украину. Нанесенный госбюджет ущерб оценивается более чем в 20 млн гривен.

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