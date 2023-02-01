'Глобальный удар по внутреннему врагу': в СБУ рассказали об обысках в разных регионах Украины

Служба безопасности Украины вместе с коллегами по силовому блоку 1 февраля проводит ряд масштабных оперативно-следственных мероприятий, направленных на борьбу с внутренним врагом. Речь идет о лицах, которые вредят безопасности страны в разных сферах.

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Об этом заявил руководитель СБУ Василий Малюк, сообщает пресс-служба ведомства. По его словам, происходит отработка предателей, агентов спецслужб РФ, представителей организованной преступности; должностных лиц, чиновников и коррупционеров, подрывающих экономику и стабильность оборонно-промышленного комплекса.

В среду в рамках открытых производств в разных регионах Украины проводятся десятки обысков, фигурантам вручают подозрения.

"Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу. И яркое свидетельство этому – массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра", – сказал Малыш.

Он добавил, что это лишь первый этап "комплексной и системной работы", которую уже проводит СБУ, и Служба не планирует останавливаться.

"Каждый преступник, имеющий дерзость вредить Украине, особенно в условиях войны, должен четко осознать – мы наденем наручники ему на руки. СБУ приложит к этому максимум усилий", – заверил глава ведомства.

СБУ продолжит информировать общественность о результатах сегодняшних мер в ближайшие дни, учитывая большое количество материалов, отметил Малюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля правоохранители провели обыски у бывшего главы МВД Арсена Авакова. По его словам, они касались дела о закупке вертолетов Airbus H-225, один из которых разбился в Броварах.

Также СБУ пришла с обысками к народному депутату от запрещенной ОПЗЖ, застройщику Вадиму Столару. В спецслужбе рассказали, что строительные компании, связанные со Столаром, были задействованы в схемах по легализации средств Виктора Медведчука и других подсанкционных лиц.

У руководительницы налоговой службы Киева Оксаны Датий в ходе обысков нашли запасы валюты, дорогие часы и шикарные авто. Оперативники установили, что образ жизни чиновницы "не соответствует уровню ее официальных доходов".

Силовики также пришли с обысками в Киеве и еще одном регионе к организаторам скандальных пьяных вечеринок. Парни употребляли алкоголь и выкладывали в сеть доказательства своих "развлечений" с девушками.