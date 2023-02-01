СБУ и ГБР провели обыски у Авакова: названа причина

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований провели обыски у бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова. Они касались дела о закупке французских вертолетов Airbus H-225, один из которых разбился в Броварах.

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Об этом сам Аваков рассказал украинским СМИ. "Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Ясное дело – ничего", – сообщил он.

По словам бывшего главы МВД, указанные контракты утверждались Кабинетом министров и Верховной Радой.

Обыск производился "корректно, хоть и бестолково", отметил Аваков.

"Формально отработали версию", – прокомментировал он меры правоохранителей.

"Бабель", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишет, что обыски проводят и у других руководителей тех времен, которые принимали участие в закупке французских вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 18 января в Броварах разбился вертолет ГСЧС с высшим руководством МВД. Никто из 10 человек на борту не выжил.

Также вследствие крушения Airbus погибли четыре жителя Броваров, среди них – 5-летняя девочка с мамой, а также мать троих детей. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, получили ранения.