В авиакатастрофе в Броварах погибло руководство МВД: на борту были Монастырский и Енин

Во время падения вертолета в Броварах на Киевщине погибло руководство Министерства внутренних дел. Среди погибших – министр внутренних дел Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

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Всего известно о 16 погибших, среди них двое детей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", - рассказал глава Нацполиции.

"Всего пока известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 находились на борту вертолета. 22 находятся в больнице, из которых 10 детей. На месте работают все профильные и специализированные службы. Продолжается осмотр места происшествия", - отметил Клименко.

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