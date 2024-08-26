'Получат то, чего заслуживают': Зеленский назначил совещание правоохранителей по поводу предателей-беглецов

Президент Владимир Зеленский созвал совещание с руководителями правоохранительных, антикоррупционных и разведывательных органов относительно лиц, которые помогали РФ совершать агрессию против Украины или оправдывали ее, и сбежали из страны, скрываясь от ответственности. Совещание состоится в понедельник, 26 августа.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 914-го дня войны с Россией в воскресенье, 25 августа. Вероятно, речь идет о нардепе Артеме Дмитруке, которому объявили о подозрении, однако, по данным СМИ, он незаконно выехал из Украины.

Как отметил президент, в совещании примут участие главы Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Государственного бюро расследований, НАБУ, САП, Государственной пограничной службы, генеральный прокурор и представители разведки.

Зеленский отметил, что на этой встрече необходимо "обсудить многое и сделать много выводов".

"Что касается тех, кто работает против нашего государства: предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, которые сбежали из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы относительно таких лиц. Четкая ответственность. Чтобы все эти "товарищи" получили то, чего заслуживают, где бы они ни прятались и куда бы побежали", – сказал президент.

Как сообщал OBOZ.UA:

– пророссийский народный депутат Артем Дмитрук, сражавшийся за "права" УПЦ Московского патриархата, получил подозрение в нападении на правоохранителя и военного в Одессе.

– 25 августа ряд украинских СМИ сообщил, что скандальный нардеп Дмитрук выехал из Украины. Его якобы видели на территории Молдовы, откуда он улетел в Италию.

– В Государственном бюро расследований сообщили, что возбуждено уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим народным депутатом.