'Ужасное состояние, несправедливость': Рябчук рассказал, что предшествовало массовому расстрелу в Днепре. Видео

Солдат Национальной гвардии Артемий Рябчук рассказал, что предшествовало стрельбе, которую он устроил 27 января на заводе "Южмаш" в Днепре. Он подчеркнул, что долгое время чувствовал злость и несправедливость – устал терпеть.

Видео с допроса нацгвардейца оказалось в распоряжении ТСН. В то же время в МВД сообщили о первых результатах расследования трагедии в Днепре. В частности, комиссия выявила факты внеуставных отношений в части 3021 Национальной гвардии, где служил Рябчук, а также нарушения порядка и организации несения службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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