Экс-сотрудники ГУР рассказали о давлении на них и попытке завести ВСК в тупик

Бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины Юрий Семенюк и Роман Червинский рассказали о давлении на них. Оба участвовали в спецоперации по задержанию российских наемников, известных как "вагнеровцы".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 декабря они также заявили о попытках завести расследование временной следственной комиссии (ВСК) в тупик. В частности, речь может идти об уничтожении документов по спецоперации (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Материалы дела были уничтожены, чтобы скрыть предательство. В отчете ТСК данные, которые не соответствуют действительности", – сказал Червинский.

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По его мнению, ВСК хотят завести в тупик.

"Там (в отчете ВСК) написаны смешные вещи – операцию перенесли, а кто это сделал установить невозможно. Не были допрошены все, кто был на совещании", – добавил он.

В свою очередь Семенюк пояснил, что достоверно неизвестно, уничтожены документы или нет. Но если их уничтожили – это уже уголовная ответственность.

Также оба разведчика рассказали, что на них оказывали давление.

"Сперва были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента", – подчеркнул Червинский, уточняя, что таким образом их пытались заставить молчать.

По его словам, в феврале их руководители прямым текстом говорили, чтобы те молчали. Также якобы пытались убедить, что это была российская операция.

"Начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовное производство", – добавил разведчик.

Также, отметил Червинский, после публикации документов журналисткой Яниной Соколовой, в ГУР уволили еще трех разведчиков, причастных к спецоперации.

Напомним, что пяти украинским разведчикам действительно аннулировали загранпаспорта, однако позднее они были восстановлены.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о давлении заявлял бывший глава ГУР Василий Бурба. Якобы от него требовали отрицать существование спецоперации по "вагнеровцам".