Причастным к операции по 'вагнеровцам' разведчикам аннулировали загранпаспорта: журналисты опубликовали детали

Пяти участникам спецоперации по "вагнеровцам" аннулировали загранпаспорта. Речь идет о бывших сотрудниках Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях". В сюжете говорится, что это бывший глава ГУР Василий Бурба, а также Юрий Семенюк, Роман Червинский, Игорь Дзера и еще один разведчик, который попросил не называть его фамилию (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Как выяснилось, письмо, на основании которого было принято решение аннулировать паспорта, могло быть поддельным. После проверки записи о недействительности паспортов удалили.

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Семенюк рассказал в беседе с журналистами, что 1 мая 2021 года он пытался вылететь в Египет на дайвинг-сафари, однако пограничники забрали у него загранпаспорт. Также ему предъявили два документа: один о запрете пересекать границу, второй – об изъятии паспорта.

Как уточняется в сюжете, основанием для изъятия паспорта стало письмо на бланке Государственной миграционной службы.

В письме, которое обнародовали журналисты, говорится, что паспорта оформлены с нарушением законодательства и подлежат изъятию.

В Миграционной службе на журналистский запрос ответили, что письмо с такими реквизитами они никогда не готовили и не отправляли его Государственной пограничной службе. Также там отметили, что информации о том, что паспорта оформлены с нарушением у них нет.

В Государственной службе спецсвязи, которая предоставляет услуги фельдъегерской связи, заявили, что в период с 19 по 25 февраля такое письмо не доставлялось из ГМС в погранслужбу.

В то же время в Госпогранслужбе уточнили журналистам, что письмо об аннулировании паспортов действительно поступало им 25 февраля по почтовой связи. В то же время там не смогли сказать, кто именно принес письмо.

В итоге, по результатам проверки, пограничники заявили, что записи о недействительности паспортов разведчиков были удалены из системы "Аркан", в том числе и Семенюка. Однако документ последнего был порезан и теперь он не сможет им воспользоваться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

17 ноября журналисты Bellingcat обнародовали расследование о так называемом "вагнергейте" – провале спецоперации по задержанию российских наемников, которую проводили Главное управление разведки Минобороны и Служба безопасности Украины.