Жену с ребенком просто не пустили в дом: Бурба рассказал о давлении из-за 'вагнергейта'

Бывший глава Главного управления разведки Министерства обороны, генерал-полковник Василий Бурба рассказал о давлении на него в начале года из-за так называемого "вагнергейта". Якобы от него требовали отрицать существование спецоперации по задержанию российских наемников, известных как "вагнеровцы".

Такое заявление экс-глава ГУР сделал 26 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он утверждает, что супругу не пустили в дом в Конча-Заспе (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В начале февраля была встреча с руководителем одной из спецслужб Украины. Не буду называть фамилию. Мне передали предложение от руководства Офиса президента, чтобы я опроверг данные о проведении спецоперации", – сказал Бурба.

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Он отметил, что отказался и спустя три дня семью выселили из дома в Конча-Заспе.

"В пятницу утром жена с младшим ребенком поехала в школу, а днем ее не пустили на территорию, мотивируя тем, что это была команда Государственного управления делами. На тот момент меня в Киеве не было, я вернулся в понедельник", – пояснил бывший начальник ГУР, добавив, что по договору Госуправделами должно было его предупредить о выселении за месяц.

По словам Бурбы, на следующий день он снова встретился с тем же руководителем спецслужбы, который рассказал о возможности решить проблему.

"Нужно было заявить, что операции не было: твоя семья остается жить в доме, а мы предлагаем тебе должность одного из послов в одной из стран, которая находится очень далеко", – отметил он.

Генерал-полковник утверждает, что ответил снова отказом и получил предупреждение: "Первое – что против нас будет начато уголовное производство, второе – будет заблокирован выезд из Украины и третье касалось моего родственника".

Бурба сказал, что его допрашивали в Голосеевском управлении Нацполиции в рамках расследования о нанесении убытков Госуправделами: по его словам, речь идет о 500 тысячах гривен за якобы кражу двух насосов из бассейна.

Он добавил, что паспорта разведчиков действительно были аннулированы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что пяти участникам спецоперации по "вагнеровцам" аннулировали загранпаспорта. Среди них также был Бурба. Журналисты выяснили, что решение принималось якобы на основании поддельного документа.