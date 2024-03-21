Экс-премьера Азарова будут судить за госизмену: дело передали в суд

Бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, хорошо известного в народе, как "кровосися", будут заочно судить за государственную измену и антиукраинские месседжи в соцсети Telegram. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт относительно него и его помощницы, бежавшей в Россию.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура. Как следует из обстоятельств дела, речь идет о второй помощнице Азарова – Елене Хохловой.

Обоим инкриминируют публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя, посягательства на территориальную целостность Украины, оправдывании и признании правомерной войны России против нашей страны. Экс-премьер-министр также обвиняется в государственной измене.

Следствие установило, что бывший премьер, находясь на территории России, создал Telegram-канал, где размещал публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля для формирования в обществе антиукраинских настроений. Эти материалы были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины.

Администрированием этого Telegram-канала занимались две помощницы Азарова – Елена Хохлова и Валентина Хлопьяча. Хлопьяча была начальником организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Ее дело уже находится на рассмотрении суда.

Другая помощница – Елена Хохлова – это бывшая сотрудница этой же райгосадминистрации. В настоящее время находится на территории России.

Сообщницы вместе координировали размещение враждебной пропаганды экс-премьер-министра в Telegram и других соцсетях, а также помогали Азарову организовывать и распространять антиукраинские интервью и комментарии российским СМИ.

Поддерживая активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, помощницы Азарова способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координировалась российскими спецслужбами и дискредитировала действующую власть на международной арене.

Помогать стране-агрессорке сообщницы не прекратили даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В прокуратуре отметили, что проведенные судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности фигурантов.

"В настоящее время в суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего премьер-министра Украины и находящейся в РФ его помощницы", – говорится в сообщении прокуратуры.

Санкция статей инкриминируемых экс-премьер-министру Николаю Азарову предусматривает срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, его помощнице – до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2023 года Служба безопасности Украины сообщила экс-премьеру времен Януковича Николаю Азарову о подозрении в государственной измене и еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины. СБУ также разоблачила в Киеве чиновницу, которая даже во время войны готовила для предателя выступления для РосТВ.