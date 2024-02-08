Призывала к насильственной смене власти: в Украине будут судить столичную должностную должность, которая вела Telegram-канал экс-премьера. Фото

Работницу столичной РГА, руководившей телеграмм-каналом экс-премьера Украины Николая Азарова, будут судить. Киевская городская прокуратура уже направила в суд обвинительный материал по этому чиновнику.

Женщину обвиняют в призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти, посягательству на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправданию и признанию правомерной, отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

В ходе досудебного расследования установлено, что женщина, занимавшая в то время должность начальника организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций, совместно с соучастниками координировала пропагандистскую кампанию экс-премьер-министра через его Телеграмм-канал и в других соцсетях. Кроме того, она также обвиняется в организации антиукраинских интервью и комментариев для российских СМИ.

По данным прокуратуры, сотрудничество с бывшим чиновником женщина начала еще в 2015 году и не прекратила ее ни после полномасштабного вторжения в Украину, ни после ракетных обстрелов столицы.

Отмечается, что даже в день начала полномасштабного вторжения РФ злоумышленница активно готовила антиукраинские заявления для экс-премьера, иллюстрируя их фотографиями разрушений столицы в его телеграмм-канале.

Согласно заключению экспертов, указанные публикации включают в себя вызов к насильственному изменению конституционного порядка, установленного в Украине. В настоящее время обвиняемая сейчас находится под стражей.

Напомним, ранее в октябре этого года Служба безопасности Украины сообщила экс-премьеру времен Януковича Николаю Азарову о подозрении в государственной измене и еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины. СБУ также разоблачила в Киеве чиновницу, которая даже во время войны готовила для предателя выступления для РосТВ.

В частности, Азарову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Помощницу Азарова в столице задержали.