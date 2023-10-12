Экс-премьеру Азарову сообщили о подозрении: что ему инкриминируют. Фото

Служба безопасности Украины сообщила экс-премьеру времен Януковича Николаю Азарову о новом подозрении в государственной измене и еще по трем статьям Уголовного кодекса Украины. СБУ также разоблачила в Киеве чиновницу, которая даже во время войны готовила для предателя выступления для РосТВ.

Об этом сообщили в пресс-службах спецслужбы и Офиса генерального прокурора. Установлено, что бывший премьер, находясь на территории России, создал Telegram-канал, где размещаются публикации пропагандистского характера с нарративами Кремля, которые формируют в обществе антиукраинские настроения и направлены на ущерб суверенитету и безопасности Украины.

Администрирование Telegram-канала по указанию Азарова осуществляют две его помощницы. Одна из них оказалась действующей госслужащей, занимающей в настоящее время должность начальницы организационного отдела в одной из столичных райгосадминистраций. Другая – бывшая сотрудница этой самой РГА, выехавшая на территорию РФ.

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Женщины вместе координировали информационную пропагандистскую деятельность экс-премьер-министра в Telegram-канале, а также на его странице в соцсетях и российских СМИ. Также они организовывали его интервью и комментарии российским пропагандистам.

Сообщницы поддерживали активные связи с Азаровым и его окружением и способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию украинской власти на международной арене.

Отмечается, что подозреваемые не перестали помогать РФ даже после полномасштабного вторжения.

Действующей чиновнице РГА сообщили о подозрении лично в Киеве, а вот бывшему премьер-министру и другой его приспешнице — заочно, поскольку они находятся на территории страны-агрессора. В настоящее время решается вопрос об избрании должностной меры пресечения.

СБУ отмечает, что также было установлено, что разоблаченная чиновница из Киева является руководителем одного из подразделений Фонда гуманитарной поддержки, созданного Азаровым для финансирования антиукраинского Комитета спасения Украины. Через эти учреждения фигурантка регулярно получала оплату за свои "услуги".

Проводимые судебные психолого-лингвистические экспертизы опубликованных материалов полностью подтверждают факты противоправной деятельности подозреваемых.

Во время обысков у фигурантки обнаружены компьютерная техника и мобильный телефон, которые она использовала для общения с беглым премьером, его "московской" помощницей и российскими пропагандистами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Азарову о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Двум его помощницам подозрение объявлено по статьям:

ч. 2 ст. 28 и ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору);

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

Относительно разоблаченной должностной лица – решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех фигурантов.

Напомним: 24 марта 2021 года Николаю Азарову выдвинули подозрение в государственной измене. 31 декабря того же года беглый чиновник подал иск в Окружной административный суд города Киева по снятию санкций, которые были применены в отношении него.

В конце мая 2022 года Государственное бюро расследований получило разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Азарова по делу о принятии "Харьковских соглашений". Его подозревают в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, Азаров выдал, что готов вернуться в украинскую политику и помогать в установлении мира в стране. Бывший политик добавил, что "сделает все возможное для улучшения ситуации".

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