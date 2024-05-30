Экс-начальнику Одесского областного ТЦК и СП избрали меру пресечения: размер залога впечатляет

В четверг, 30 мая, экс-начальнику Одесского ТЦК Евгению Борисову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Альтернативой этого приговора является внесение залога в размере 140 млн гривен.

Об этом сообщает ДБР. Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона и Офис генпрокурора.

Отмечается, что суд принял такое решение, рассмотрев ходатайство прокуроров.

"Бывший начальник Одесского ОТЦК и СП подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины). Суд отправил под стражу экс-начальника Одесского военкомата, залог – 140 млн гривен", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 мая 2024 года бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов, подозреваемый, в частности, в незаконном обогащении, должен был выйти из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн грн. Уже в среду, 29 мая 2024 года, ДБР направило в суд обвинительный акт по первому факту незаконного обогащения.

Напомним, весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум-класса под видом гуманитарной помощи.

В то же время разразился скандал из-за расследования СМИ, согласно которому уже во время полномасштабной войны мать Борисова стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью в несколько миллионов евро, а жена "разжилась" офисом в Италии. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования по законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся на должность после отстранения.

Однако 23 июня 2023 года на заседании Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК.

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