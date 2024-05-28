На выходе из СИЗО повторно был задержан экс-начальник Одесского ТЦК: в чем его подозревают. Фото

28 мая бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов, подозреваемый, в частности, в незаконном обогащении, должен был выйти из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн. грн.

Однако на выходе из следственного изолятора Борисова снова задержали сотрудники Государственного бюро расследований: им стало известно о намерениях подозреваемого скрыться за границу. Подробности раскрыли в ГБР и Офисе генерального прокурора.

"Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривен по предыдущему обвинению. Бюро получило информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности, выехать за границу", – говорится в сообщении Госбюро расследований.

Повторное задержание произошло 28 мая. Борисову также сообщили о новом подозрении. В этот раз ему инкриминировали организацию легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн грн (о подозрении сообщено по ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 209 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемый за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 млн грн, которое было получено преступным путем. Правоохранители задержали его на выходе из СИЗО в порядке ст. 615 УПК Украины. Решается вопрос относительно избрание подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – объяснили в ОГПУ.

Впервые Борисов был задержан в 2023 году по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, в частности:

в приобретении лицом, уполномоченным во исполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);

в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенной в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);

в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкции перечисленных статей предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.

После сообщения о подозрении Борисова был задержан, суд определил ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Была определена также альтернатива в виде внесения залога в сумме 150 млн грн. Размер залога судом постепенно был уменьшен до 12 млн.

Напомним, весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи.

В то же время разразился скандал из-за расследования СМИ, согласно которому уже во время полномасштабной войны мать Борисова стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью в несколько миллионов евро, а жена "разжилась" офисом в Италии. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования по законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся на должность после отстранения. Однако 23 июня 2023 года на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего президент Владимир Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК.

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