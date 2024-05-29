Незаконное обогащение на 142 млн грн: дело эксначальника Одесского ТЦК передали в суд

В среду, 29 мая, дело экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова передали в суд. Ему инкриминируют незаконное обогащение на 142 млн. грн.

Об этом сообщает ДБР. Процессуальное руководство осуществлялось Специализированной прокуратурой в сфере обороны Южного региона и Офисом генпрокурора.

В ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом в общей сложности на сумму более 190 миллионов гривен.

Отмечается, в ходе следствия установлено, что полковник, будучи в должности начальника Одесского ОТЦК и СП, с февраля 2022 года по апрель 2023 года приобрел активы более чем на 142 млн грн.

Также накануне ему было доложено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Полгода назад следователи ДБР совместно с испанской полицией провели обыски на вилле Борисова в Испании.

Бівшему воекому грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

28 мая 2024 года бывший начальник Одесского областного ТЦК и СП Евгений Борисов, подозреваемый, в частности, в незаконном обогащении, должен был выйти из СИЗО. За него был внесен залог в сумме 12 млн. грн.

Напомним, весной 2023 Евгения Борисова отстранили от исполнения служебных обязанностей в должности начальника Одесского ТЦК и СП на время проверки его причастности к коррупции. Военному приписывали ввоз автомобиля премиумкласса под видом гуманитарной помощи.

В то же время разразился скандал из-за расследования СМИ, согласно которому уже во время полномасштабной войны мать Борисова стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью в несколько миллионов евро, а жена "разжилась" офисом в Италии. В расследовании "Батальон Испания" журналисты рассказали об элитной недвижимости и дорогих авто, которые зарегистрированы на родных одесского военкома, а еще записали, что говорит об этом сам Борисов.

После завершения служебного расследования по законности поездки военкома за границу в условиях военного положения Борисов вернулся на должность после отстранения.

Однако 23 июня 2023 года на заседании Ставки Верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский поручил уволить скандального одесского военкома и проверить всех руководителей ТЦК.

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