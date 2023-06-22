Вилла в Марбелье, 'Гелендваген' и не только: всплыли резонансные подробности о состоянии семьи одесского военкома. Фото и видео

Весной 2023 года в Украине отстранили от исполнения служебных обязанностей начальника Одесского Терцентра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова на время проверки его причастности к коррупции. Военкому приписывали ввоз автомобиля премиум класса под видом гуманитарной помощи, а еще он "прославил" испанскую Марбелью.

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Оказалось, что во время полномасштабной войны его мать стала владелицей элитной виллы на побережье Средиземного моря стоимостью в несколько миллионов евро, а жена – офиса, но и это еще не все. Подробнее о дорогих недвижимости и автопарке украинского топ-военного говорится в расследовании УП "Батальон Испания" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Вилла, офис, "Гелендваген" и не только

Ранее СМИ сообщали, что мать Борисова "приобрела" в Марбелье особняк общей площадью 1530 кв. м за €3 млн. В то время как его жена стала владелицей офиса на главной улице испанского муниципалитета. А еще в собственности семьи одесского военкома – автомобиль Mercedes-Benz G-Class. Общая собственность всего этого имущества, приобретенного во время войны, составляет около €4,5 млн.

После появления этой информации Борисов был отстранен от должности, а Государственное бюро расследований открыло в отношении него уголовное производство по фактам незаконного обогащения.

По данным источников "УП" в ГБР, правоохранителям военный комиссар заявил, мол, особняк арендует испанская фирма, в которой работает его жена. Следователи направили запрос в иностранную страну, а в это время скандал начал утихать.

Через два месяца расследователи-журналисты еще раз обратились к испанским реестрам и оказалось, что вилла и офис в Марбелье до сих пор зарегистрированы на семью Евгения Борисова, а в целом "испанская история одесского военного комиссара еще более интересна".

Так, 11 мая 2023 года возле упомянутого дома в кортежном городке "Сиера Бланка" сняли на камеру строителей, а еще, как туда подъехал черный электрический Mercedes-Benz Viano 2022 г. в. и стоимостью от $100 тыс., зарегистрированный на мать военкома из Одессы. За рулем авто был молодой человек, который сразу зашел в дом.

В нескольких километрах оттуда располагается "Золотая миля" – центральный проспект Марбельи с самыми дорогими ресторанами, магазинами и пятизвездочными гостиницами. Именно там, по данным расследователей, в начале 2023 года приобрела офис семья одесского военкома.

Через день после этих съемок за журналистами начал следить и снимать в ответь парень на черном "Мерседесе" В-класса. Они установили, что его зовут Николаев Игорь Михайлович.

"По информации источников "УП" в правоохранительных органах, этот парень – родной брат водителя одесского военкома Борисова – Николаева Михаила. Последний не просто водитель, но и сотрудник Одесского ТЦК и СП… Так у нас родилась версия, что Николаев Игорь – это испанский водитель семьи одесского военного комиссара Борисова. По данным источников в Госпогранслужбе, загранпаспорт он получил в 2022 году – уже во время полномасштабного вторжения, и на данный момент уже дважды покидал Украину: впервые на четыре месяца и второй раз – на пять. Как инвалид ІІІ группы. Для того, чтобы возить мать военного комиссара", – рассказали журналисты.

По их предположению, столько водителей семье Борисова понадобилось потому, что у него еще больше расширился автопарк. В этом году у военкома появился новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023 г. в., правда, зарегистрированный на его тещу. Авто стоит около $100 тыс., и это он уже третее, которое появилос в собственности семьи Борисова во время войны. Общая стоимость их автопарка – около полумиллиона долларов.

Объяснения Борисова

Как именно родные Борисова, работающего военкомом с 1996 года, смогли все это приобрести, сам он ответил отговорками: мол, "с этими лицами" – водителями-братьями Николаевыми "незнаком", а в целом со всеми вопросами "разберутся правоохранительные органы". Несмотря на данные испанских реестров, он заявил, что ничего из этого имущества ни он, ни его семья не покупали, не арендуют. Вот только теща сама приобрела "Тойоту", продав "Прада" 2021 г. в.

Далее во время разговора Борисов признал, что Михаил Николаев "когда-то был" у него водителем, а брата его он не знает. Так же ему "неизвестно", покупали ли его мать и жена какие-нибудь особняки в Испании, потому что "не видел ни их, ни документов".

"Жена какие-то магазины открыла в Болгарии и тому подобное. Так это может чисто как бизнес-проект какой-то. Это у нас семейный бизнес. Занимаемся, они там что-то торгуют какими-то вещами. Вы знаете мою должность, я вообще не имею никакого влияния на розничную торговлю какими-то вещами, которые есть у моей жены или матери. Они сказали, что когда приедут, все расскажут и покажут документы", – отметил Борисов, противореча своим словам о том, что "с женой и мамой не общается".

В то же время он признался, что на новогодние праздники ездил в Турцию, куда приезжали и его родные из Испании.

Так называемый водитель военкома Михаил Николаев заявил, что водителем у него никогда не был, но ездил с ним за границу "по работе"; с ТЦК "давно уволился", хотя еще в этом году получал там зарплату; что брат Игорь работает водителем у матери Борисова – "не знает", но "он инвалид, может выезжать" в Испанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года на Одесщине отстранили от исполнения служебных обязанностей военного комиссара, Министерство обороны начало проверку относительно его причастности к коррупции. СМИ со ссылкой на экснардепа Игоря Мосийчука писали, что, вероятно, речь идет о начальнике Одесского ТЦК и СП Евгении Борисове, который пользуется премиальным автомобилем, якобы завезенным под видом гуманитарки.

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