'Думали, что 'Шахед' прилетел': жительница Одессы рассказала о взрыве авто, в результате которого пострадал военный-пенсионер. Видео

Утром 16 февраля в одном из районов Одессы взорвалась машина. В результате происшествия пострадал военный-пенсионер.

Видео дня

О моменте взрыва медиа рассказала местная жительница, которая стала очевидцем событий. По ее словам, взрыв застал жителей врасплох.

"Мы думали, что какой-то "Шахед" прилетел, что-то такое было. Очень испугались. Мы спали, проснулись, ребенок заплакал. Было страшно. У всех, у кого были не пластиковые, все окна посыпались, по всей парадной разбросаны стекла. Я только выглянула в боковую и смотрю, что машина взорвалась на парковке", – рассказала журналистам женщина.

Впоследствии очевидица заметила пострадавшего мужчину, который окровавленный сидел на скамейке.

Взрыв автомобиля в Одессе: что известно

Утром 16 февраля в Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль Toyota. В результате инцидента пострадал 56-летний мужчина, его госпитализировали.

В Службе безопасности Украины отметили, что взрыв квалифицирован как теракт. По данным медиа, пострадавшим оказался военный пенсионер, инвалид II группы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе утром 6 февраля прогремел взрыв. В Киевском районе облцентра в воздух взлетел автомобиль Toyota.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!