Из "героев СВО" – в убийцы детей: Россия столкнулась с лавиной преступлений вернувшихся с войны в Украине "освободителей"

На территории страны-агрессора практически ежедневно совершают тяжкие и особо тяжкие преступления вернувшиеся домой участники преступной войны. Военнослужащие российских оккупационных войск, а также "ветераны" грабят, насилуют, убивают и…снова и снова избегают ответственности. Тем временем обозленные россияне требуют от властей "навести порядок". Правда, преимущественно в социальных сетях.

Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Террор уже своих

Слетевшие с катушек оккупанты, которые приехали домой в отпуск или же демобилизовались, сегодня уже стали настоящим пугалом для соотечественников. Ежедневно криминальная сводка России пестрит тем, что творят "герои СВО".

Причем драки, разборки, конфликты – это, как говорится, цветочки. Но не редкость, когда "освободители" нацеливаются друг на друга.

Например, на прошлой неделе экс-"вагнеровец" избил "ветерана" в Москве всего лишь за просьбу выключить музыку. Это произошло в поезде МЦК (городской электричке). Россиянин включил на всю громкость патриотические песни на телефоне во время поездки. На замечания других пассажиров он не реагировал, вел себя агрессивно и утверждал, что воевал в ЧВК "Вагнер" и "защищал родину".

Разгорелся конфликт с другим пожилым пассажиром, который сказал, что тоже "защищал родину", на что агрессор несколько раз ударил его локтем по лицу и заявил: "Какой ты, на*уй, защитник? Ты себя защитить не можешь". Вызванная полиция забрала двух "освободителей" в отделение.

Но чаще всего сейчас оккупанты представляют угрозу для женщин и детей.

31-летний русский немец Клауд Роммель (настоящее имя – Александр) проживал с 46-летней женщиной и ее 10-летней дочерью в Петербурге. Однажды его застали в постели с ребенком... Следствие просило ареста "освободителя" на время следствия, но суд разрешил ему остаться в воинской части. Позже Роммель уехал на войну, где получил ранение и вернулся назад.

И суд все же состоялся. 2 февраля оккупанта-педофила приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. Сам он вину так и не признал и... снова просится на войну.

Не менее шокирующая история произошла в Екатеринбурге. Местная жительница с двумя детьми от первого брака познакомилась с мужчиной. Тот оказался домашним тираном – бил жену, детей и даже ударил женщину, когда она была беременна их общим ребенком.

После одной из ссор уралец подписал контракт. На войне в Украине он получил ранение и был комиссован, а после возвращения домой стал еще изощреннее издеваться над семьей. Доставалось даже родной дочери. В итоге женщина решила подать на развод и в это время вскрылась еще более страшная правда. Оказалось, что "освободитель" надругался над 12-летним пасынком, имеющим инвалидность с раннего детства.

Суд приговорил "героя СВО" к десяти годам колонии строгого режима. Но, как мы знаем, высока вероятность, что он тоже выйдет на свободу – подписав новый контракт.

После убийства на войну

О том, как лояльно российские суды относятся к "героям СВО", совершившим преступления уже непосредственно на территории РФ, и к чему это привело, прекрасно иллюстрируют два дела, о которых сегодня расскажем.

В 2021 году житель Омска Петр Сутайкин освободился из колонии и начал встречаться с девушкой, с которой его познакомил сокамерник. Мужчина регулярно избивал свою избранницу из-за патологической ревности и в итоге ударил виском об дверь так, что пострадавшая скончалась в больнице.

За это преступление Сутайкина в 2022 году приговорили к восьми годам колонии, но вскоре он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и ушел воевать против Украины. После возвращения познакомился с новой девушкой и они стали жить вместе. Однажды оккупант устроил сцену ревности из-за того, что у его избранницы до него были другие парни. Он жестоко избил ее, травмы оказались смертельными.

В декабре суд приговорил 29-летнего убийцу к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима. При рассмотрении дела судья указал на отсутствие судимостей у мужчины – за контракт с ЧВК он получил помилование. Также суд признал смягчающими обстоятельствами участие в боевых действиях и наличие наград. Теперь же убийца-рецидивист снова рвется воевать.

Еще одно показательное дело – с участием Михаила Слободяна. В октябре 2025 года в городе Ревда Свердловской области контрактник сбил на автомобиле трех школьниц – две из них, родные сестры 7 и 9 лет, погибли на месте. Экспертиза нашла в крови Слободяна алкоголь, превышавший допустимую норму почти в шесть раз, и следы наркотиков.

Интересно, что ранее его уже останавливали за пьяное вождение, однако он отказался пройти медосвидетельствование и сразу же вновь отправился в зону боевых действий в Украине – сохранив водительские права.

Из-за отказа пройти тест на алкоголь было заведено административное производство. Его рассматривал судья Екатеринбургского гарнизонного военного суда Владимир Городокин. За год в карточке дела появилось более 20 отметок "рассмотрение отложено" по причине неявки "освободителя".

В ноябре 2025 года, уже после смертельного ДТП, суд прекратил прежнее административное дело в отношении Слободяна из-за истечения срока давности. Решение означало, что водительское удостоверение весь год, пока откладывались суды, формально оставалось действительным. Между тем, согласно российскому законодательству, его должны были лишить права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Как видим, такая лояльность судебной системы привела к гибели детей. Теперь же преступник снова пытается уйти от ответственности и делает все, чтобы его отпустили из СИЗО на войну.

Жители депрессивного городе Ревда бурно обсуждают в социальных сетях трагедию и требуют справедливости. Причем жалуются, что нет спасения от "СВОшников", которые "совсем страх потеряли".

На момент совершения смертельного ДТП уже было известно о более чем 5500 погибших оккупантах из числа жителей этого города. Сколько еще сейчас на войне – не раскрывается. Но то, что выжившие тоже станут терроризировать горожан, не сомневается никто.

И такая ситуация по всей России. Что и говорить – бумеранг.