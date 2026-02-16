В Одессе взорвалось авто, пострадал мужчина. Фото и видео

В Одессе утром 16 февраля произошел взрыв автомобиля, в результате чего пострадал мужчина. Инцидент произошел на одной из улиц города, на месте работают правоохранители и профильные службы.

Обстоятельства происшествия и его правовую квалификацию устанавливают следователи. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Сообщение о взрыве автомобиля Toyota поступило на спецлинию 102 сегодня утром. Происшествие произошло на улице Академика Королева в Одесса.

По предварительной информации правоохранителей, в результате взрыва пострадал 56-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние и характер травм уточняются.

На месте работают оперативники, следователи, криминалисты и взрывотехники полиции. Правовая квалификация события будет дана после установления всех обстоятельств инцидента.

