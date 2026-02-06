В Одессе взорвалось авто: погиб 21-летний мужчина

В Одессе утром 6 февраля прогремел взрыв. В Киевском районе облцентра в воздух взлетел автомобиль Toyota.

Погиб 21-летний владелец автомобиля. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Что известно

Сообщение о том, что на улице Академика Королева в Одессе взорвался автомобиль Toyota, на спецлинию 102 поступило рано утром 6 февраля.

"По предварительной информации, в результате взрыва погиб 21-летний владелец транспортного средства. На месте работают оперативники, следователи, криминалисты с криминалистической лабораторией, сотрудники взрывотехнической и кинологической служб областной полиции. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств", – отметили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Одесской области.

