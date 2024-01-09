Дубинского будут судить за служебный подлог для выезда за границу: он успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию – ГБР

Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского. Его обвиняют в совершении служебного подлога (часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины), которое он совершил, чтобы иметь возможность уехать за границу.

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Об этом сообщило Государственное бюро расследований. ГБР совместно с СБУ установили, что депутат предоставил ложную информацию для официальных документов, на основании которых уехал за границу.

В своем обращении по поводу разрешения на выезд, он указал, что отправляется за границу для сопровождения отца на лечение, хотя на самом деле уехал на отдых. Кроме того, они уехали отдельно, и отец вернулся в Украину гораздо раньше, чем сам депутат.

ГБР получило информацию, что во время пребывания за границей народный депутат дважды посетил Италию, Хорватию и Испанию. В частности, в Испании подозреваемый останавливался в двух отелях в Барселоне и его пригороде.

Генеральный прокурор объявил подозрение Дубинскому 8 августа 2023 года. 11 ноября 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении народного депутата.

Также суд установил ограничение на сроки ознакомления с материалами уголовного производства, что касается подозрения в отношении народного депутата.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский апелляционный суд оставил без изменений апелляцию подозреваемого в государственной измене нардепа Александра Дубинского относительно содержания его под стражей, не позволив назначить залог. Заседание суда проходило в закрытом режиме, журналистов пустили только на оглашение решения.

Напомним, ранее Александр Дубинский заявлял, что его якобы избили в СИЗО. В то же время в полиции Киева и Киевском следственном изоляторе не подтвердили факт избиения после проверки.

Также 13 ноября СБУ и ГБР заявили, что собрали доказательства того, что Дубинский вел информационно подрывную деятельность в пользу РФ. Ему сообщили о подозрении в госизмене. А 14 ноября суд отправил Дубинского в СИЗО на 60 дней. Заседание проходило в закрытом режиме из-за опасности разглашения государственной тайны.

Перед этим Дубинский находился под круглосуточным домашним арестом по подозрению в незаконной переправке людей через госграницу и подделке документов. По данным следствия, он незаконно переправил в Молдавию родного брата своей гражданской жены.