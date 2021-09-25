Под Полтавой пьяный водитель ВАЗ слетел в реку: трое погибших

В Полтавской области авто, за рулем которого находился нетрезвый водитель, упало в реку. В результате "пьяного" ДТП погибли три человека.

О дорожно-транспортном происшествии 25 сентября OBOZREVATEL сообщил собственный источник в правоохранительных органах. Уточняется, что инцидент случился в селе Великие Сорочинцы Миргородского района вечером в субботу, около 17:40.

Речь идет об автомобиле ВАЗ, в котором находилось трое пассажиров. По данным собеседника издания, водитель сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением.

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В итоге машина слетела с дороги и съехала в местную реку – Псел.

Жертвами аварии стали водитель и двое его пассажиров, еще одному человеку удалось спастись.

На месте ДТП работала полиция. Все обстоятельства того, что произошло, должны выяснить следователи.

Напомним: статистика смертельных ДТП в Украине продолжает ухудшаться. Так, Патрульная полиция отчиталась, что за август-2021 на территории страны было зафиксировано 16 763 аварий, тогда как в июле – 16 324.

В августе в дорожно-транспортных происшествиях погибли 314 человек (в июле – 271), еще 3 168 получили травмы (за месяц до этого – 3 073).

Согласно статистике, чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования.

Что касается "пьяных" аварий, то в течение последнего месяца лета 2021 года в Украине их произошло 481 (в которых 20 человек погибли, 100 получили травмы).

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