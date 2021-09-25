На въезде в Киев пьяный водитель влетел в авто полиции: четверо пострадавших. Фото и видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Криминал
2 минуты
3,6 т.
На въезде в Киев пьяный водитель влетел в авто полиции: четверо пострадавших. Фото и видео

В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское. В больницу попали четверо пострадавших.

В результате ДТП на въезде в столицу образовалась огромная пробка. Об этом сообщается на Facebook-странице "Вартові еспресо", в сети опубликовано кадры с места события, в частности с высоты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, пьяный водитель микроавтобуса Ford Transit на скорости протаранил припаркованную Toyota Corolla правоохранителей.

Ford Transit врезался в полицейскую Toyota Corolla
Видео дня

Полицейские как раз оформляли админпротокол за незначительное нарушение ПДД на владельцев Skoda Octavia на белорусской регистрации.

Машина копов протаранила Skoda Octavia

От сильного удара автомобиль копов знал значительных повреждений и протаранил легковушку белорусов.

поврежденные авто

В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, двое патрульных, которые находились в своем авто, а также один человек из Skoda Octavia. Их госпитализировали в больницу.

Из-за ДТП на трассе образовалась пробка

У водителя микроавтобуса обнаружили 1.16 промилле алкоголя. На месте работали несколько патрулей полиции, также выехала следственно-оперативная группа.

ДТП под Киевом
ДТП на Житомирской трассе
Кадры ДТП с высоты

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября в поселке Калиновка Киевской области неподалеку от Василькова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения велосипеда и мотоцикла Forte погибла 44-летняя женщина.

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