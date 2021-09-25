На въезде в Киев пьяный водитель влетел в авто полиции: четверо пострадавших. Фото и видео

В субботу, 25 сентября, на Житомирской трассе под Киевом столкнулись три авто, среди которых и полицейское. В больницу попали четверо пострадавших.

В результате ДТП на въезде в столицу образовалась огромная пробка. Об этом сообщается на Facebook-странице "Вартові еспресо", в сети опубликовано кадры с места события, в частности с высоты (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Предварительно, пьяный водитель микроавтобуса Ford Transit на скорости протаранил припаркованную Toyota Corolla правоохранителей.

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Полицейские как раз оформляли админпротокол за незначительное нарушение ПДД на владельцев Skoda Octavia на белорусской регистрации.

От сильного удара автомобиль копов знал значительных повреждений и протаранил легковушку белорусов.

В результате аварии пострадал пассажир микроавтобуса, двое патрульных, которые находились в своем авто, а также один человек из Skoda Octavia. Их госпитализировали в больницу.

У водителя микроавтобуса обнаружили 1.16 промилле алкоголя. На месте работали несколько патрулей полиции, также выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября в поселке Калиновка Киевской области неподалеку от Василькова произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения велосипеда и мотоцикла Forte погибла 44-летняя женщина.