На трассе под Киевом женщина устроила лобовое столкновение: в "пьяном" ДТП 6 пострадавших

На Варшавской трассе под Киевом утром в субботу, 18 сентября, произошло "пьяное" ДТП. Предварительно, в автопроисшествии пострадали шесть человек.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Дорожно-транспортное происшествие, по его информации, случилось у села Загальцы Бородянского района. В Telegram также были опубликованы первые фото с места аварии (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

По неподтвержденной информации, ПДД нарушила женщина-водитель Nissan, которая якобы находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ее машина вылетела на полосу встречного движения.

Видео дня

В результате транспортное средство в лобовую врезалось в автомобиль Daewoo Lanos.

В Nissan находилось несколько пассажиров. Сколько из них пострадали, – неизвестно, однако госпитализировано всего было шесть человек, в том числе водитель авто-нарушителя.

Все детали того, что произошло на Варшавской трассе, предстоит выяснить полиции.

Как видно на снимках с места ДТП, оба авто после столкновения получили серьезные повреждения.

Ранее психолог и полиграфолог Дмитрий Попов пояснил, почему некоторые водители более склонны к совершению дорожно-транспортных происшествий, чем остальные.

Напомним, что в Украине ужесточили наказания за нетрезвое вождение. Соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским в марте 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 сентября в городе Боярка Киевской области в масштабное ДТП попали сразу шесть авто. По предварительной информации, пострадал как минимум один человек.