Безответственные водители убивают украинцев, статистика смертельных ДТП продолжает ухудшаться. Инфографика

Согласно данным Патрульной полиции, в августе в Украине зафиксировали 16 763 ДТП, что немного больше, чем в июле – 16 324. В результате погибли 314 человек (271 в июле), а еще 3 168 получили травмы (3 073 в июле).

Больше всего аварий фиксируется в Киеве и других больших городах. Большинства смертельных столкновений можно было бы избежать, для этого нужно всего лишь соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Но, к сожалению, на наших дорогах продолжает разъезжать множество безответственных граждан.

Подробнее о причинах печальной статистике читайте в материале OBOZREVATEL.

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Количество ДТП в Украине увеличивается уже три месяца подряд. Водители продолжают упорно игнорировать ПДД: превышают скорость, ездят пьяными за рулем, не обращают внимания ни на разметку на дорогах, ни на светофоры. Нарушители не боятся ответственности, а некоторые из них пытаются откупиться прямо на месте аварий.

Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования – 6 962 случая. Такие нарушения привели к гибели 38 людей, а еще 722 – получили травмы.

Из-за нарушения скорости по всей стране в минувшем месяце произошло 3 888 аварий, в которых погибли 175 человек, и еще 1 269 отделались повреждениями.

ДТП, которые произошли из-за несоблюдения дистанции на дорогах, оказались на третьем месте по количеству в Украине – 12 погибших и 232 пострадавших в 3 224 авариях.

На четвертом месте – нарушение правил проезда перекрестков. В течение августа было зафиксировано 1 161 такое ДТП, в которых травмы различной степени тяжести получили 354 человека, а еще 9 погибли.

В Украине появилась отдельная статья уголовного кодекса, которая усилила ответственность за ДТП с потерпевшими, совершенное в состоянии опьянения, но и это не пугает украинцев. В течение последнего месяца лета зафиксировали 481 такую аварию – 20 погибших и 100 травмированных.

На протяжении последних восьми месяцев Киев стабильно остается лидером по количеству ДТП в Украине. Август не стал исключением – в столице произошло 3 616 аварий, жертвами которых стали 7 человек, а еще 246 пострадали.

Далее в печальном рейтинге идет Одесская область – 1 589 ДТП. Там в августе погибли 15 человек, а травмы получили еще 161.

Киевская область даже без учета столицы оказалась на третьем месте: 1520 аварий, 24 жертвы, 194 пострадавших.

На четвертом месте оказалась Днепропетровская область. В августе полицейские зафиксировали 1 295 ДТП на дорогах региона, в которых погиб 21 человек, а еще 235 были травмированы.

На пятой строчке – Харьковская область, где в 1 079 авариях погибли 22 человека и получили повреждения 216.

В Запорожье на острове Хортица 29 августа автомобиль Honda Accord на скорости сбил семейную пару с 5-летней девочкой. В результате ДТП ребенка и ее родителей госпитализировали в больницу.

Результат экспресс-теста показал, что в крови водителя легковушки обнаружили 1,6 промилле алкоголя.

Несмотря на все усилия врачей, 4 сентября стало известно, что маленькая девочка скончалась. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве в ночь с 29 на 30 августа на улице Вадима Гетьмана водитель BMW на литовских номерах на большой скорости протаранил столб.

После ДТП владелец авто скрылся с места происшествия, оставив в машине парня и девушку. В результате аварии пострадала пассажирка авто, которую с закрытой черепно-мозговой травмой и раной левой брови увезли в больницу.

Второй пассажир отказался от помощи медиков. "Евробляха" получила настолько серьезные механические повреждения, что восстановлению не подлежит.