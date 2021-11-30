Кто и почему помог донецкому "палачу" сбежать во Францию и попросить убежище: детали скандала

Евгений Бражников, которого обвиняют в издевательствах над пленными в донецкой тюрьме "Изоляция", в разгар судебного процесса выехал из Украины во Францию и обратился там за политическим убежищем. Наши источники утверждают, что для бегства у него было несколько причин.

Как и почему такое оказалось возможным – читайте в материале OBOZREVATEL.

До войны Бражников жил в Донецке. По информации источников OBOZREVATEL, несколько лет он служил в милиции – с 2006 по 2009 год, потом ушел в бизнес. Также был заместителем директора по безопасности Донецкого энергозавода.

Весной 2014 года он якобы активно способствовал проведению пророссийских митингов. После начала боевых действий на Донбассе выезжал с семьей на подконтрольную Украине территорию, но затем вернулся в Донецк.

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Сотрудники "МГБ" задержали его после обнаружения тайника с оружием, якобы пытались его "привязать" к работе на украинские спецслужбы, однако сам Бражников утверждал, что причина в деньгах.

Евгений Бражников в одном из интервью рассказал, что его самого пытали электрическим током в "Изоляции" и вымогали отдать все сбережения, а также заставили переоформить киевскую квартиру стоимостью 150 тысяч долларов.

29 декабря 2019 года Бражников был освобожден в рамках большого обмена. В автобусе на него накинулись другие освобожденные пленные: люди заявили, что он их… пытал. От самосуда Бражникова спасли наши военные.

После этого разгорелся скандал.

В марте 2020 года Бражникова задержали сотрудники Службы безопасности Украины, однако суд оставил его на свободе (некоторое время был круглосуточный домашний арест).

Только в мае 2021 года было завершено следствие и дело передано в суд г. Покровск Донецкой области.

Следствие СБУ установило, что Бражников с апреля 2014 года по декабрь 2019 года "исполнял распоряжения" руководства тайной тюрьмы "ДНР". В этом деле о пытках фигурируют девятеро потерпевших – это бывшие узники "Изоляции" Станислав Асеев, Станислав Печонкин, Олег Сугерей, Роман Гись, Игорь Кулиш, Кирилл Поликарпов, Александр Репетило, Олег Кулаков, Сергей Усатюк. Они свидетельстовали о том, что Бражников издевался над пленными.

Евгения Бражникова обвиняют в преступлениях по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины. В случае, если вина будет доказана, "надсмотрщику" грозит до 15 лет лишения свободы.

Все потерпевшие зарегистрированы на Донбассе, но живут и проходят реабилитацию в Киеве. Потому они добились переноса рассмотрения дела в Киев: в сентябре 2021 года Верховный суд удовлетворил их прошение и постановил рассматривать дело о пытках в "Изоляции" в Оболонском райсуде.

Сам Бражников переноса категорически не хотел, хотя и сам жил в Киеве. По словам собеседника OBOZREVATEL, в столичном суде "решить вопрос" намного сложнее и дороже, к тому же к процессу по резонансному делу будет приковано внимание общественности.

Слухи о том, что Евгений Бражников покинул территорию Украины, появились спустя несколько дней после задержания в Киеве сотрудниками СБУ Дениса Куликовского ("Палыча"). Именно то, что бывший начальник тайной тюрьмы "ДНР" начал давать показания, по мнению источника OBOZREVATEL якобы и спровоцировало Бражникова на "побег".

"Дело в том, что "Палыча", скажем так, "курировали" те же люди, которые помогали и Бражникову избежать ответственности. После задержания Куликовского тот понял, что все – медлить нельзя", – утверждает источник.

По мнению нашего собеседника в спецслужбах, Куликовский также мог дать показания на Бражникова – чем восполнить пробелы и "пригвоздить" его. Но и это не все.

"Есть очень неудобные моменты для наших, украинских "спецов". Бражников из обеспеченной, не бедной семьи. Говорят, что родственники заплатили за то, чтобы Евгения включили в списки на обмен. Причем заплатили тут, в Киеве. И никто не думал о последствиях, о том, что правда об участии Бражникова в издевательствах над пленными все же вскроется", – говорит источник.

По его мнению, сотрудники наших спецслужб также были заинтересованы в том, чтобы Евгений Бражников "исчез": "Говорят, ему это удалось не без их помощи".

О том, что обвиняемый находится во Франции, где попросил политическое убежище, стало известно во время судебного заседания из письменного ходатайства адвоката Бражникова Виталия Гончарова – он просил об участии своего подзащитного в судебном заседании по видеоконференции. Самого адвоката на заседании не было, так как он заболел.

Это оказалось неприятным сюрпризом не только для пострадавших, но и для обвинения: прокуратура впервые услышала, что Бражников находится за пределами Украины.

Прокурор Александр Клещенко в комментарии "Ґратам" уточнил, что меру пресечения обвиняемому суд на стадии открытия документов отказался назначать, так как решил, что рисков нет. Как видим, это было серьезной ошибкой.

Бражников – один из ключевых обвиняемых в деле о пытках в "Изоляции". И его бегство из страны для бывших пленников тайной тюрьмы "ДНР", которые прошли настоящий ад, просто удар под дых.

OBOZREVATEL будет и дальше следить за резонансным делом.