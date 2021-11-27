Палач 'ДНР' из 'Изоляции' сбежал из Украины и попросил убежища во Франции

Пособник боевиков "ДНР" Евгений Бражников покинул Украину и попросить убежища во Франции. Его обвиняют в пытках в тюрьме "Изоляция", которые он совершал с целью выбивания показаний с пленных о якобы совершении преступлений.

О выезде Бражникова из страны сообщил его адвокат Виталий Гончаров. Также он ходатайствовал об участии своего подзащитного в судебном заседании по видео. Об этом сообщается в Twitter "Ґрати".

Во время судебного заседания прокуратура сообщила, что им неизвестно о выезде обвиняемого из Украины . В то же время суд отказал адвокату Гончарову в удовлетворении его ходатайства. Кроме того, сторона обвинения и потерпевшие попросили о замене адвоката. Суд это требование удовлетворил.

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Примечательно, что резонансное дело уже более полугода находится на подготовительной стадии. В деле 9 потерпевших – все они бывшие пленники "Изоляции".

Суддя Сергій Родіонов відмовив клопотанню захисту у відеоконференції та задовольнив прохання обвинувачення та потерпілих про заміну захисника. Процес перебуває на підготовчій стадії вже пів року. У справі дев'ять потерпілих — колишніх в'язнів "Ізоляції" pic.twitter.com/tiSz2U1O7V — Ґрати (@Graty_me) November 26, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, обвинительный акт по террористу "ДНР" Евгению Бражникову, которого подозревают в пытках украинцев в тюрьме "Изоляция", направили в суд еще в мае 2021 года. Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый с апреля 2014 по декабрь 2019 года способствовал деятельности оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Донецке, выполняя распоряжение руководства подпольной тюрьмы "Изоляция". В частности, он применял к пленным, которые незаконно содержались в застенках представителями НЗФ РФ, пытки и наносил телесные увечья с целью получения показаний о якобы совершении ими преступлений

Напомним, бывший узник нелегальной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить попав в руки боевиков на востоке Украины. Он же заявил, что россияне знали, что происходит в застенках, и каким унижениям и насилию подвергаются люди, попавшие в руки "психопатов и садистов".

К слову, в ноябре Служба безопасности Украины обнародовала видео с признаниями коменданта тюрьмы боевиков "ДНР", которого задержали и взяли под стражу. Боевик рассказал, что в тюрьме людей пытали электрическом током, а также оставляли без еды и воды. По словам задержанного, в "Изоляцию" приезжали сотрудники ФСБ, контрразведки, центрального аппарата Москвы. Под их руководством проходила подготовка к терактам в отношении сотрудников Службы безопасности Украины.