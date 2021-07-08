В Украине разоблачили 37-летнего командира военного подразделения "ДНР": наемнику РФ грозит тюрьма

Командиру подразделения "Армейского корпуса Народной милиции" непризнанной "ДНР" заочно сообщили о подозрении в участии в террористической организации. Если мужчину признают виновным в судебном порядке, по указанной статье (ч. 1 ст. 258-3 УК) ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Об этом в четверг, 8 июля, сообщила пресс-служба Донецкой областной прокуратуры на официальном сайте. Известно, что боевику 37 лет. Против Украины российский наемник начал воевать с 2014 года.

Как установили украинские следователи, командир одного из незаконных военных подразделений "ДНР" принимал участие в операциях против Вооруженных сил Украины вблизи городов Славянск и Дебальцево (Донецкая область).

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В ходе досудебного расследования были собраны доказательства того, что наемник с мая 2014 года в составе незаконных вооруженных формирований РФ участвовал в боевых действиях на временно оккупированных территориях Донецкой области против ВСУ и других военных формирований Украины, задействованных в зоне проведения ООС.

Досудебное расследование по делу осуществляют сотрудники ГУ Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним: украинские представители в ОБСЕ показали доказательства того, что во время обстрела села Водяное Донецкой области 1 июля противник использовал просроченные российские боеприпасы к самоходной артиллерийской установке 2Б16 "Нона-СВК" производства РФ. Этой САУ нет на вооружении ВСУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL: