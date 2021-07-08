На Донбассе противник обстрелял село просроченными боеприпасами из России. Фото

Во время обстрела села Водяное Донецкой области 1 июля противник использовал просроченные российские боеприпасы к самоходной артиллерийской установке 2Б16 "Нона-СВК" производства РФ. Этой САУ нет на вооружении ВСУ.

Украинские дипломаты сообщили об этом представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Фотодоказательства причастности РФ к обстрелу были продемонстрированы в среду, 7 июля, на заседании Форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ, передает "Укринформ".

Миссия Украины в ОБСЕ показала снимки одного из жилых домов, который пострадал от обстрела.

Всего по населенному пункту Волновахского района было выпущено 16 снарядов из 122-мм артиллерийской системы. Огонь противник открыл со стороны жилых районов оккупированного Заиченко.

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Остатки взорвавшихся боеприпасов отправили на экспертизу. Она показала, что этот тип боеприпасов (осколочно-фугасный снаряд типа ЗОФ49 калибра 120 мм с детонатором 3В35) был снят с вооружения вооруженных сил России из-за истечения срока годности.

Кроме того, Россия уже не впервые поставляет на Донбасс боеприпасы, у которых истек срок годности. Оккупационные войска РФ уже использовали такие боеприпасы во время обстрелов гражданской инфраструктуры и граждан Украины.

"Косвенное подтверждение использования запрещенной Минскими договоренностями системы вооружения 2Б16 "Нона-СВК" связано с постоянными отказами российских вооруженных формирований в доступе СММ к временно оккупированным жилым районам Заиченко, Пикуз и Саханки, о чем сообщалось в отчетах СММ от 1, 2 и 3 июня", – добавили украинские дипломаты.

Как писал OBOZREVATEL, 1 июля пророссийские боевики "ДНР" также обстреляли частный сектор Авдеевки Донецкой области. В результате пламя охватило несколько домов с мирными жителями.

Кроме того, 1 июля оккупанты в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников на Донбассе. Под обстрелами возле Широкино под Донецком один боец получил проникающие осколочные ранения.