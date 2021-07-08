Оккупанты обстреляли ВСУ из запрещенного оружия, ранен украинский боец

За прошедшие сутки, 7 июля, российские оккупанты 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, применяя запрещенное оружие. Один воин ВСУ был ранен, состояние его здоровья удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. Враг использовал автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы, минометы 82-го и 120-го калибра и стрелковое оружие. Огонь велся вблизи Песков, Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганского, Авдеевки.

Добавим, что украинские бойцы на вражеские обстрелы открывали огонь.

С начала суток, 8 июля, российские оккупанты три раза обстреляли наши позиции в зоне проведения ООС. Противник вел огонь около Опытного, Новозвановки и Невельского. Потерь среди ВСУ нет.

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О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинский военный Сергей Нещадим в Twitter сообщил, что потери врага за сутки составили 3 человека, не боевые: несоблюдение правил безопасности во время выполнения мероприятий повседневной деятельности и в результате неосторожного обращения с оружием.

Напомним, что днем ранее, 6 июля, вооруженные формирования России обстрелов на Донбассе не проводили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля в зоне ООС умер военный из Винницкой области старший солдат Владимир Рыбачук. Также погиб майор 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Богдан Бродовский.