Чауса после задержания доставили в СИЗО СБУ, – адвокат

Бывшего судью Николая Чауса после задержания детективами Национального антикоррупционного бюро Украины доставили в СИЗО Службы безопасности. Ранее в НАБУ говорили, что подозреваемого отправят в изолятор временного содержания.

О местонахождении экс-судьи "Стране" рассказал его адвокат Ростислав Кравец. Также защитник отметил, что Чаус на суде 4 августа намерен давать показания.

"Завтра в два часа дня ждем заседание. Чаус будет говорить все о том, где он был, с кем, что с ним делали, кто его похитил", – подчеркнул Кравец.

По словам адвоката, Чаус намерен рассказать, что пять лет назад его вывезли из Украины, а затем вернули обратно не по его воле.

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Рассматривать меру пресечения бывшему судье будет Высший антикоррупционный суд. Защитник намерен просить о том, чтобы заседание проводилось в закрытом режиме.

В то же время Кравец отметил, что Чауса более 50 дней держали прикованным к кровати и не разрешали мыться.

"Его мучали, постоянно включая и выключаясь свет, постоянно щёлкали выключателем. Включили и выключили. Пытка такая", – утверждает адвокат.

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