Дело о нападение на журналистов в Укрэксимбанке передали в суд без ключевых доказательств, – адвокат 'Схем'

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех фигурантов расследования о нападении сотрудников Укрэксимбанка на журналистов программы "Схемы". Однако к переданным материалам не приобщили главные доказательства – оригиналы аудиозаписи происшествия и восстановленное видео.

Такое заявление сделал адвокат пострадавших Анатолий Попов. По его словам, из материалов также исчезла самая тяжелая статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.

Попов отметил, что исключение аудио- и видеозаписей ставит под угрозу возможность доказания вины фигурантов.

Адвокат пояснил, что лишь 146-я статья считается уголовным преступлением, а другие две – уголовные проступки и ответственность значительно меньше.

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Он добавил, что закрытие дела о лишении свободы будет обжаловано.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему они взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.

Конфликт начался из-за вопросов о выдачи банком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, которые разозлили главу финучреждения.