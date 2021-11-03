Дело о нападение на журналистов в Укрэксимбанке передали в суд без ключевых доказательств, – адвокат "Схем"
Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех фигурантов расследования о нападении сотрудников Укрэксимбанка на журналистов программы "Схемы". Однако к переданным материалам не приобщили главные доказательства – оригиналы аудиозаписи происшествия и восстановленное видео.
Такое заявление сделал адвокат пострадавших Анатолий Попов. По его словам, из материалов также исчезла самая тяжелая статья 146 о незаконном лишении свободы или похищении человека, которая предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы до трех лет.
Попов отметил, что исключение аудио- и видеозаписей ставит под угрозу возможность доказания вины фигурантов.
Адвокат пояснил, что лишь 146-я статья считается уголовным преступлением, а другие две – уголовные проступки и ответственность значительно меньше.
Он добавил, что закрытие дела о лишении свободы будет обжаловано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналисты программы "Схемы" опубликовали полное расследование о государственном Укрэксимбанке. В рамках подготовки к нему они взяли интервью у главы учреждения Евгения Мецгера, которое закончилось нападением на них.
Конфликт начался из-за вопросов о выдачи банком многомиллионного кредита на покупку ТРЦ SkyMall в Киеве, которые разозлили главу финучреждения.
В итоге о подозрении сообщено четырем лицам: Мецгеру, руководителю службы безопасности Укрэксимбанка Игорю Тельбизову, директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и начальнику управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны этого же финучреждения.
Наблюдательный совет Укрэксимбанка 11 октября уволил Мецгера с должности главы правления банка. На его место назначен Сергей Ермаков.
Также СБУ начала расследование о финансировании терроризма по данным журналистов.