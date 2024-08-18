Дело Майдана: Печерский суд выпустил под залог экс-командира львовского 'Беркута'

В субботу, 17 августа, Печерский суд столицы выпустил под залог экс-командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка. За него внесли залог в размере 1 млн гривен.

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Об этом сообщила представительница общественной организации "Нескорений Майдан" Роксолана Хмара, супруга диссидента Степана Хмары. Отмечается, что, кроме того, что Ростислав Пацеляк подозревается в убийствах участников Революции Достоинства, он имеет звание и паспорта в России.

"Все! Командир львовского беркута, Ростислав Пацеляк, под руководством которого убивали украинцев на Майдане 18 февраля, снова на свободе. Залог в один миллион внес некий Красулин из оккупированного Донецка", – отметила активистка.

По ее словам, решение не содержать Пацеляка под стражей приняла судья Печерского районного суда города Киева Кристина Константинова.

"Она приняла очень хитрое решение: взять его под стражу, но определить альтернативную залог. Не могла не заключить под стражу, потому что ДБР на днях предъявило ему свежее обвинение, в котором фигурируют 12 убийств и 8 огневых ранений", – подчеркнула активистка, которая присутствовала на том судебном заседании.

15 августа стало известно о том, что командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" во Львовской, Харьковской областях и Севастополе сообщили о подозрении из-за разгона участников Революции Достоинства в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Также о подозрении сообщили помощнику начальника штаба львовского "Беркута".

Напомним, Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство о закрытии дела Майдана о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Решение было принято в связи с истечением срока давности дела.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одно дело Майдана направлено в суд: за организацию убийств митингующих в Киеве в феврале 2014 будут судить бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба подразделения правоохранителей.

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