Умышленные убийства на Евромайдане: командиры львовского 'Беркута' предстанут перед судом. Фото

Еще одно дело Майдана направлено в суд: за организацию убийств митингующих в Киеве в феврале 2014 будут судить бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба подразделения правоохранителей. Второй даже не является гражданином Украины.

Об этом сообщают Офис генпрокурора и Госбюро расследований. Известно, что указанные лица способствовали убийству трех участников акций протеста, еще 10 получили огнестрельные ранения и более 100 митингующих получили телесные повреждения.

По данным следствия, командир львовского "Беркута" по указанию руководства столичной милиции отдал приказ подчиненным стрелять из помповых ружей по людям патронами со свинцовой картечью. В ГБР уточнили: приказ был вести неизбирательную стрельбу по активистам, пока эта картечь не закончится. Впоследствии огнестрельное оружие фигуранты пытались скрыть.

Бывший командир спецподразделения работал в правоохранительных органах России. Имея гражданство страны-агрессора, путем обмана он приобрел гражданство Украины, которого в результате был лишен.

Обвиняемым инкриминировали незаконное препятствие организации и проведению митингов и демонстраций; превышение власти и служебных полномочий; умышленное убийство; нанесение умышленных тяжких телесных повреждений; совершение террористического акта; и присвоение огнестрельного оружия.

Бывшие правоохранители на основании решений суда с 2023 года находятся под стражей. Их имущество арестовано для возмещения ущерба, причиненного их преступлениями.

Как сообщал OBOZ.UA, был направлен в суд и обвинительный акт против бывшего заместителя командира ГМОП "Беркут" ГУ МВД Украины в АР Крым. В результате действий этого правоохранителя более 100 участников акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года получили телесные повреждения. К сожалению, сейчас злоумышленник скрывается на временно оккупированной территории.

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