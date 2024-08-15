Дела Майдана: Командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского 'Беркута' сообщили о новых подозрениях

Командирам подразделений милиции особого назначения "Беркут" во Львовской, Харьковской областях и в Севастополе сообщили о подозрении из-за разгона участников Революции Достоинства в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года. Также о подозрении сообщили помощнику начальника штаба львовского "Беркута".

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Тогда руководством силовиков в центре столицы проводились "антитеррористические мероприятия", не имеющие реальных оснований. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Во время силовых действий сотрудники "Беркута" оцепили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской и штурмовали участников митинга с применением специальной техники – БТР, водометов Торнадо и военных прожекторов.

Кроме того, беркутовцы использовали огнестрельное оружие Форт-500 с патронами из свинцовой картечи и гранаты, завезенные из РФ. Такие действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, покушениям на убийства – 8, причинению тяжких телесных повреждений – 16, средней тяжести – 37, легких – 78, а также другим тяжким последствиям.

Решается вопрос о применении в отношении бывших правоохранителей мер пресечения. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований.

В настоящее время по указанным событиям к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов государственной власти, а также правоохранителей, непосредственно организовавших совершение этих преступлений. Среди них бывшие глава СБУ, его первый заместитель – руководитель АТЦ при СБУ, Министр обороны Украины, Министра внутренних дел Украины, его заместитель, руководство ГУМВД Украины в Киеве, а также исполнители из числа сотрудников подразделений "Беркут". На рассмотрении в судах находятся обвинительные акты в отношении 19 человек, среди которых 10 чиновников. Досудебное расследование в отношении 6 человек продолжается.

Напомним, Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство о закрытии дела Майдана о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Решение было принято в связи с истечением срока давности дела.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одно дело Майдана направлено в суд: за организацию убийств митингующих в Киеве в феврале 2014 года будут судить бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба подразделения правоохранителей. Второй даже не гражданин Украины.

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