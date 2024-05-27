Суд закрыл одно из дел Майдана по истечении срока давности: известны подробности

Шевченковский суд Киева удовлетворит ходатайство о закрытии дела Майдана о разгоне мирных участников акции 30 ноября и 1 декабря 2013 года. Решение было принято в связи с истечением срока давности дела.

Об этом сообщило Суспільне. С подозреваемых сняли все обвинения и отменили арест их имущества, несмотря на возражения со стороны потерпевших и прокуратуры.

Отмечается, что обвинительный акт в отношении подозреваемых в суд был передан еще в 2015 году. По словам представительницы одного из участников мирной акции на Майдане и адвоката Виктории Дейнеки, по делу было около 170 потерпевших.

Как рассказала одна из активисток Майдана Любомира Кеплер, из пострадавших 30 ноября осталось в зале двое. Многие протестующие Евромайдана сейчас воюют, а некоторых уже нет в живых.

"Дело не в том, что я ненавижу тех, кто передо мной, я люблю тех, кто за спиной. Должна быть справедливость. Потому что это было достоинство, а это не наказанное слово", – сказала Кеплер.

Несмотря на позицию потерпевших и ходатайство прокурора, судья после совещательной комнаты объявил о закрытии дела по истечении срока давности. Кроме того, суд постановил снять арест с имущества обвиняемых, а гражданские иски потерпевших оставить без удовлетворения. По словам одного из потерпевших, многие судебные заседания откладывались, что значительно затягивало судебный процесс.

Подозреваемый в причастности к избиению протестующих во время разгона бывший руководитель управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко во время заседания находился в зале суда, но на просьбу СМИ прокомментировать судебное решение отреагировал агрессивно и запретил снимать его на камеру.

По словам потерпевшей стороны, они будут обжаловать судебное решение.

Как сообщал OBOZ.UA, еще одно дело Майдана направлено в суд: за организацию убийств митингующих в Киеве в феврале 2014 года будут судить бывшего командира Львовского батальона милиции особого назначения "Беркут" и помощника начальника штаба подразделения правоохранителей. Второй даже не гражданин Украины.

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