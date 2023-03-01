Делали селфи на ворованные телефоны прямо в доме: девяти российским оккупантам сообщили о подозрении. Фото

В Украине заочно сообщили о подозрении девяти военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, ограбившим частный дом в поселке Циркуны под Харьковом. Они делали селфи с места преступления на похищенные гаджеты и цинично кичились, как пользовались вещами владельца.

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Об этом сообщили в Telegram Офисе генерального прокурора. Там подчеркнули, что оккупанты ограбили жилье украинцев на общую сумму более 1 млн грн.

Как сообщили у генпрокурора, солдаты вражеской армии проникли в дом, сломав металлические ворота ломом и кувалдой. Среди похищенных вещей: ноутбуки, планшеты, игровая приставка, телевизор, стиральная машинка, смарт-часы, мобильные телефоны, велосипеды и автомобиль.

Девяти российским военнослужащим заочно уведомлены о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним: также в Украине будут судить двух российских офицеров, причастных к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленники отдавали приказы военнослужащим пытать и убивать мирных жителей. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– правоохранители сообщили о подозрении российскому военному в совершении военных преступлений. Злоумышленник, угрожая женщине изнасилованием ее ребенка, совершил над жительницей Киевской области сексуальное насилие;

– в Украине сообщили еще одному оккупанту о подозрении в совершении военных преступлений. Командир батальона танковой бригады ВС РФ приказал расстрелять авто с гражданскими в Киевской области.

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