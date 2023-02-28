Правоохранители сообщили о подозрении оккупанту из Бурятии, изнасиловавшего женщину на Киевщине. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении российскому военному в совершении военных преступлений. Злоумышленник, угрожая женщине изнасилованием ее ребенка, совершил над жительницей Киевской области сексуальное насилие.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Оккупанту грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, злоумышленником является 27-летний военнослужащий 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады (37 ОМСБр, в/ч 69647) ВС РФ. Он родом из деревни Догой Республики Бурятия.

"По данным следствия, в марте 2022 года он вместе с другими военными ВС РФ оккупировали один из населенных пунктов Киевщины. Они начали запугивать мирное население. Осуществляли постоянные осмотры всех помещений домов, искали мужчин и участников сил антитеррористической операции. Через 20 дней оккупации трое российских военных, среди которых подозреваемый, ворвались во двор частного дома, где проживали две женщины и малолетняя девочка", – сообщили в пресс-службе.

Злоумышленник, воспользовавшись тем, что в доме не было мужчин, отвел женщину в гараж, где изнасиловал ее, угрожая изнасилованием ребенка в случае отказа. При этом постоянно демонстрировал наличие оружия. Другие оккупанты оставались на улице для чтобы дать отпор возможному сопротивлению со стороны ее родственников и соседей.

"Через несколько дней подозреваемый снова пришел к женщине и совершил над ней акты сексуального насилия в гаражном помещении домовладения", – добавили в прокуратуре.

Российскому военному сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за военные преступления будут судить командира отряда нацгвардии РФ по Чеченской Республике. Оккупант взял в заложники несовершеннолетнего жителя Киевской области и допрашивал его.

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