В Украине будут судить двух оккупантов: отдавали приказы подчиненным пытать и убивать мирных жителей Киевщины. Фото

В Украине будут судить двух российских офицеров, причастных к военным преступлениям в Киевской области. Злоумышленники отдавали приказы военнослужащим пытать и убивать мирных жителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"В феврале 2022 года во время оккупации села Победа Броварского района во исполнение приказов обвиняемых военнослужащие вооруженных сил РФ незаконно лишили свободы 8 мирных жителей. Оккупанты проводили незаконные допросы мужчин, избивали их кулаками, ногами и применяли огнестрельное оружие ВСУ, Нацгвардии, правоохранителей и представителей ТРО", – рассказали в пресс-службе.

После этого офицеры страны-оккупанта отделы своим подчиненным расстреляли 5 заложников из огнестрельного оружия, которые российские военные и сделали.

Злоумышленниками оказались командир мотострелкового батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и помощник командира этой же воинской части по физической подготовке. Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении российскому военному в совершении военных преступлений. Злоумышленник, угрожая женщине изнасилованием ее ребенка, совершил над жительницей Киевской области сексуальное насилие.

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