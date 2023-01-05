Оккупанту, приказавшему расстрелять авто с гражданскими на Киевщине, сообщили о подозрении

Правоохранители сообщили еще одному оккупанту о подозрении в совершении военных преступлений. Командир батальона танковой бригады ВС РФ приказал расстрелять авто с гражданскими в Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, с 24 февраля по 31 марта 2022 в период оккупации ВС РФ части Киевщины российский командир отдавал подчиненными военнослужащими преступные приказы против гражданского населения. Злоумышленники в тот момент находились на 27 км автодороги Киев-Чоп возле села Мила Бучанского района недалеко от автозаправочных станций "UPG" и "БРСМ", – рассказали в пресс-службе.

Военнослужащие ВС РФ, лица которых в настоящее время устанавливаются, 4 и 7 марта 2022 года, выполняя преступный приказ, из автоматического стрелкового оружия расстреляли четыре легковых автомобиля. В них находились 12 гражданских лиц, из них двое малолетних детей, пытавшихся выехать из оккупации.

"В результате этого 3 человека погибли на месте, 5 человек, из которых 1 малолетний ребенок, получили огнестрельные телесные повреждения разной степени тяжести", – добавили в прокруатуре.

Правоохранители сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны командиру батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной, ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому военному в совершении военных преступлений. Во время оккупации Киевщины злоумышленник пытал бывших участников АТО.

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