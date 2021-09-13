Чубаров рассказал о пытках ФСБ задержанного в Крыму Ахтемова: вывозили в лес и имитировали расстрел

Силовики российской Федеральной службы безопасности пытали задержанных во временно оккупированном Крыму крымских татар Наримана Джелялова, двоюродных братьев Азиза и Асана Ахтемова. Последнего вывозили в лес, где имитировали расстрел.

Об этом рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на странице в Facebook. По его словам, оккупанты делают это "чтобы выбить признание в несовершенных задержанными действиях".

Напомним: первому заместителю главы Меджлиса Джелялову и активистам Ахтемовым оккупационные власти предъявили обвинение в якобы совершении диверсии на участке газопровода возле с. Перевальное (Симферопольский район). За это им "грозит" до 20 лет лишения свободы.

Видео дня

"Но мы сейчас не об абсурдности обвинения, а о том, что ко всем трем крымским татарам российскими карателями были совершены пытки и издевательства, чтобы выбить признание в несовершенных ими действиях", – подчеркнул Чубаров.

По его словам, Асана Ахтемова российские силовики пытали с особой жестокостью. Его вывозили в лес, ставили на колени в вырытой яме, имитировали расстрел, осуществляя выстрелы над головой активиста. А потом снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело мужчины электроток

"Эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу. При этом назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, которые применяются ими к задержанным", – выразил убеждение глава Меджлиса.

Он опубликовал фотографии этих так называемых правозащитников: Александра Полянского, назначенного "адвокатом" Азиза Ахтемова, и Олега Грушко, который "будет защищать" Асана Ахтемова.

Чубаров добавил, что именно на этих людях лежит особая вина за то, что зверские пытки над братьями-активистами стали возможными. Зная, что родители и жены задержанных заключили договор с независимыми юристами для Асана и Азиза, эти "адвокаты" блокируют их вступление в защиту задержанных, продолжая участвовать в "следственных" мероприятиях, проводимых ФСБ РФ.

"Мы имеем неопровержимые данные о том, что "адвокаты" Полянский и Глушко вовлечены в беззаконие, которое осуществляется палачами ФСБ относительно Асана и Азиза Ахтемовых. Именно в результате их соучастия в беззаконии, каратели имеют возможность формально легализовать полученные ими под пытками "признания", – отметил глава Меджлиса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

волна массовых задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму произошла 3-5 сентября.