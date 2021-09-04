В Крыму сотрудники ФСБ ворвались в дом к замглавы Меджлиса и увезли его с собой

В оккупированном Симферополе на рассвете 4 сентября сотрудники Федеральной службы безопасности России ворвались в дом заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла под предлогом проведения обысков. После проведения "спецоперации" силовики увезли с собой лидера крымских татар в "управление ФСБ" на территории Крыма.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова у себя в Telegram. Она добавила, что аналогично представители оккупационной власти поступили с еще двумя крымскими татарами – Эльдаром Отамановым и Азизом Ахметовым, чье местонахождение до сих пор неизвестно.

"Страна-оккупант в который раз преследует и запугивает крымских татар. Обыски в квартирах граждан Украины является грубым нарушением международных норм, в частности статьи 5 Конвенции о защите прав и свобод человека, согласно которой каждому человеку гарантируется право на личную неприкосновенность, и статьи 8 Конвенции – право на уважение частной и семейной жизни", – указала омбудсмен.

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По факту похищения Джеляла незаконными структурами украинская прокуратура возбудила производство, предусмотренное ст. 162 (незаконное проникновение в частное жилье) и ст. 146 (незаконное ограничение свободы) УК Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как оккупационные власти Крыма призывают на срочную военную службу и присягу России украинцев, проживающих на полуострове.