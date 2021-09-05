В МИД рассказали о пытках ФСБ задержанного Джеляла: держали с мешком на голове

Заместитель главы крымско-татарского Меджлиса Нариман Джелял, который был задержан сотрудниками ФСБ во временно оккупированном Симферополе, подвергается пыткам и незаконным методам допроса. К заключенному даже не допускают адвокатов, а его подлинное физическое и психологическое состояние держат в тайне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова. Подобные пытки применяются и к двум другим задержанным членам Меджлиса – двоюродным братьям Ахметовым.

"После того как Нариман Джелял и братья Ахтемовы нашлись, к ним не допускали независимых адвокатов. Мои источники утверждают, что задержанных пытают. К ним применяются незаконные методы следствия, психологическое и физическое давление", – подчеркнула политик.

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Слова Джапаровой подтвердил и руководитель Меджлиса, бывший народный депутат Верховной Рады Рефат Чубаров. Он заявил, что к Джелялу применяют методы, не имеющие отношения к международной Конвенции по правам человека.

"С момента задержания и до позднего вечера удерживался в неизвестном ему помещении - в наручниках, с мешком на голове, под жестким психологическим давлением", – резюмировал Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джелялову грозит до 15 лет тюрьмы согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. Его обвиняют в терроризме и диверсии против установленной "власти" в Крыму.