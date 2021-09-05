Задержанному ФСБ Джелялову грозит 15 лет тюрьмы: его обвиняют в 'диверсии'

Силовые структуры оккупационных властей Крыма выдвинули обвинение заместителю главы крымско-татарского Меджлиса Нариману Джелялову, который накануне был незаконно задержан ФСБ, по ст. 281 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья об участии в диверсии против государственного строя и предусматривает ответственность до 15 лет лишения свободы.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Меджлиса и экс-нардеп Верховной Рады Рефат Чубаров. Он указал, что таким образом Кремль пытается отомстить за проведение Крымской платформы, а также дискредитировать всю сплоченную организацию крымских татар, выступающих против оккупации полуострова.

"Известно, что Нариман Джелялов отверг предъявленные ему российскими оккупантами сфабрикованные и вымышленные подозрения в якобы совершении им преступления и отказался сегодня принимать участие в каких-либо следственных мероприятиях", – указал Чубаров.

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Также политик добавил, что аналогичные статьи уголовного кодекса выдвинуты против еще двоих крымских татар и двоюродных братьев – Ахтемову Азизу и Ахтемову Асану. Профессиональные адвокаты и юристы пытаются преодолеть искусственные препятствия, чтобы "включиться" в процесс и доказать невиновность людей, которых Российская Федерация преследует по политическим мотивам, заключил Чубаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, активная кампания ФСБ по задержанию крымских татар на временно оккупированном полуострове Украины началась еще 4 сентября.