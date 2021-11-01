Это методы психологического давления Кремля: в Минобороны опровергли стягивание Россией войск. Видео

Украинская военная разведка не зафиксировала дополнительной переброски российских войск к границе Украины. Ранее в сети обнародовали видеозаписи с колоннами военной техники РФ на юге и западе страны-агрессора.

Об отсутствии наращивания сил со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщил полковник Леонид Матюхин. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Военного телевидения Украины (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", – отметил полковник.

Видео дня

По его словам, предполагается, что появившаяся в сети информация может быть элементом информационно-психологического воздействия. Также, вероятно, речь идет о плановом перемещении войск после учений.

Отметим, что в сентября в России и Беларуси проходили военные учения "Запад-2021".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение последних дней в сети стали публиковать ролики, на которых зафиксировано передвижение большого количество российских войск. Их заметили на юге и западе России.

СМИ отметили, что американские чиновники выразили опасение в связи с этим.