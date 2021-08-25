Боялся подходить к окнам, над домом летали дроны: выяснились новые детали в деле о смерти мэра Кривого Рога

В течение последнего месяца перед гибелью мэра Кривого Рога Константина Павлова над его домом летали дроны, а сам председатель горсовета за неделю до смерти начал панически бояться подходить к окнам. Павлов и своей жене запрещал приближаться к ним и даже выходить на улицу.

Такие новые подробности по делу гибели теперь уже бывшего главы Кривого Рога раскрыл адвокат семьи Дмитрий Манелюк. Об этом сообщил местный канал "Первый городской". Отмечается, что полиция, которая уже почти две недели расследует смерть Павлова, до сих пор не предоставила никакой информации по делу и не провела ни одного брифинга.

О том, как вел себя чиновник незадолго до гибели, рассказала адвокату жена Павлова. Она призналась, что муж говорил ей не подходить к окнам, а также запрещал вывешивать стирку на втором этаже, и вообще выходить на улицу. Сам же он опасался возвращаться домой. Такое странное поведение Павлова его жена наблюдала в течение последней недели перед смертью мужа.

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"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", – подчеркнул адвокат.

Адвокат отметил, что семья Павловых официально получила статус потерпевших по делу и имеет право ознакомиться с деталями ведения следствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, Константин Павлов погиб 15 августа, тело мужчины обнаружили на пороге его дома, рядом с ним лежал охотничий карабин.

Полиция рассматривает три версии гибели мэра – убийство, самоубийство (доведение до самоубийства) или неосторожное обращение с оружием.

Позже было обнародовано видео с камер наблюдения, на котором зафиксированы последние минуты жизни мэра. На записи видно, как Павлов ходит по коридору с карабином в руках, много курит и ведет переписку в телефоне. Однако вся переписка с телефона чиновника была удалена.

По данным источников OBOZREVATEL в правоохранительных органах, причиной доведения до самоубийства Павлова могли стать схемы с тендерной документацией, которые совершались за его спиной.

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