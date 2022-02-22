Боевики убили мирного жителя Новолуганского: появилось видео обстрела. 18+

В понедельник, 21 февраля, российско-оккупационные войска обстреляли поселок Новолуганское в Донецкой области. Жертвой этой атаки боевиков стал мирный житель – 51-летний Роман Широкий.

Кадры обстрела в своем Telegram-канале опубликовал бывший заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. Он сообщил, что это видео сняла местная жительница – украинская пенсионерка (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В то время, как вчера в Кремле транслировали постановочную запись СовБеза РФ, на мирный украинский поселок Новолуганское обрушился огненный смерч", – написал Геращенко.

Видео дня

Он поблагодарил автора видео за смелость, благодаря которой удалось запечатлеть очередное военное преступление России на Донбассе.

Женщина снимала дым от предыдущих ударов из окна, когда очередной снаряд оккупантов упал совсем рядом с ее домом. Местная жительница сказала, что боевики попали в газопровод, из-за чего начался пожар.

"Тот взрыв, что вы увидите на видео, и стал причиной гибели украинца Романа Широкого, который вчера утром проснулся, позавтракал, имел свои планы на жизнь и просто работал вечером у себя в гараже. И убило его не НАТО, а российский снаряд или мина, выпущенный из российской же пушки или миномета", – подчеркнул Геращенко.

Напомним, что, помимо Новолуганского, под огнем вчера были также Зайцево и Водяное. Погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, наемники РФ признались, что на днях они сами обстреливали населенные пункты на Донбассе и мирное население. СБУ опубликовала перехваченные разговоры оккупантов и жителей ОРДЛО.

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