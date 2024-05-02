'Беспрецедентная статистика': в Украине выросло количество ДТП из-за пьяного вождения

В Украине фиксируется беспрецедентно много ДТП, вызванных управлением авто в нетрезвом состоянии. Уже за четыре месяца 2024 года в Патрульной полиции насчитали почти 50 тыс. случаев "пьяного" вождения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире телемарафона. По его словам, в 2023 году правоохранители зафиксировали антирекорд по "пьяному" вождению.

"К сожалению, в прошлом году у нас был антирекорд... 151 тыс. материалов по зафиксированным фактам вождения в состоянии алкогольного опьянения. Уже за четыре месяца этого года имеем опять беспрецедентную статистику – зафиксировали почти 50 тыс. случаев вождения автомобилем в состоянии опьянения", – сказал Белошицкий.

Он добавил, что вождение в нетрезвом состоянии является одним из самых серьезных нарушений Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Ответственность серьезная. Суды принимают решение и по лишению права вождения, и по взысканию высоких штрафов", – информировал Белошицкий.

По словам Белошицкого, в 2024 году зафиксировано больше случаев "пьяного вождения", чем за аналогичный период 2023-го.

Говоря о причинах такой статистики, он сказал: "На самом деле, есть несколько аспектов, которые могут влиять на это. И обстановка в целом (в стране), и определенные личные моменты. Также необходимо говорить о том, что усилился контроль со стороны полиции за этим видом правонарушения".

Также Белошицкий напомнил, что сейчас рассматривается вопрос законодательного урегулирования работы "пунктов трезвости" – внезапной остановки авто для проверки водителя на трезвость.

Статистика ДТП в Украине в 2024 году

По официальным данным Патрульной полиции, за период с 1 января 2024 года по 31 марта 2024 года на подконтрольной территории Украины было зафиксировано 4 528 ДТП с пострадавшими (за аналогичный период 2023 года – 4 538).

Вследствие этих аварий погибли 595 человек (за аналогичный период 2023 года – 655 человек), травмировано 5 740 человек (за аналогичный период 2023 года – 5 574 человек).

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе Украину потрясло "пьяное" ДТП с участием главы Броварской райгосадминистрации. 26 апреля Владимир Майбоженко сбил людей на пешеходном переходе, Тест на драгере показал 2,31 промилле, что в 11,5 раз выше допустимой нормы. Четыре человека, в том числе ребенок, госпитализированы.

27 апреля Шевченковский райсуд Киева взял под стражу Майбоженко на два месяца без права залога., хотя адвокаты просили домашний арест.

В тот же день президент Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Майбоженко с поста главы Броварской РГА.

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