Беленюк пояснил, почему полиция закрыла дело о расистских оскорблениях

Уголовное производство о расистских оскорблениях в адрес народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка было закрыто по его же заявлению. А написать его он решил по просьбе представителей организации, члены который провоцировали политика на конфликт.

Об этом сам Беленюк рассказал в эфире программы "Мокрик по живому" на "Громадськом". Нардеп отметил, что личности провокаторов известны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам спортсмена, к нему через коллег по фракции "Слуга народа" обратились представители организации, члены которой и были участниками инцидента. Беленюка заверили, что проведут "воспитательную работу".

Нардеп добавил, что для него этот конфликт исчерпан. Также он подчеркнул, что та организация целом проводит положительную работу.

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Беленюк полагает, что спровоцировать такие действия в отношение его могло фото с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел в Киеве в пятницу, 13 августа. Группа людей выкрикивала в адрес Беленюка расистские оскорбления и провоцировала его на конфликт.

Полиция начала расследование по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Позднее уголовное производство было закрыто по заявлению самого потерпевшего.