Дело о нападении на нардепа Беленюка закрыли: в полиции назвали причину

Уголовное производство о нападении на народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка закрыто. Соответствующее заявление написал сам политик и спортсмен.

Об этом "Украинской правде" заявила пресс-офицер Печерского управления ГУНП в Киеве Оксана Тищенко. Она отметила, что расследование было прекращено еще в августе.

"Уголовное производство закрыто на основании заявления потерпевшего", – сказала представитель полиции.

Напомним, что инцидент произошел в Киеве в пятницу, 13 августа. Группа людей выкрикивала в адрес Беленюка расистские оскорбления и провоцировала его на конфликт.

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Тогда обошлось без драки. Полиция открыла уголовное производство по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины. По ней злоумышленникам грозило от 5 до 8 лет тюрьмы.

На происшествие тогда отреагировали в "Слуге народа" и президент Владимир Зеленский. Последний призвал правоохранителей жестко реагировать на такие ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, за несколько недель до этого Беленюк завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио.